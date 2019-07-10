En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,02 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055839 -3,02 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042372 -2,51 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018993 -2,27 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023683 -2,20 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071230 -2,09 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022524 -2,07 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018247 -2,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018906 -2,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,116109 -2,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049838 -1,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

