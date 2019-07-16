En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,34 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,086322 -2,34 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100406 -2,34 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,053113 -2,34 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,113674 -2,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056157 -2,30 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071493 -2,26 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018309 -2,24 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018975 -2,22 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,116679 -2,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021334 -2,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

