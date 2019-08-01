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En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031542 -1,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043125 -1,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060169 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064484 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058819 -0,96 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032614 -0,94 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026569 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066997 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091761 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072588 -0,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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