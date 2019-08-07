FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,69 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,65 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059478 -0,69 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061198 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090829 -0,65 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091707 -0,64 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080011 -0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063618 -0,61 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,092476 -0,61 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045910 -0,60 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026332 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066455 -0,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildiKonutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadıTürk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Bayram öncesi rekor kırıldı

Bayram öncesi rekor kırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

İstanbul'da ihracatçı birliklerinin ihracatı 7 ayda yüzde 3.0 arttı

İstanbul'da ihracatçı birliklerinin ihracatı 7 ayda yüzde 3.0 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.