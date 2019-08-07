En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,65 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059478 -0,69 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061198 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090829 -0,65 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091707 -0,64 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080011 -0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063618 -0,61 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,092476 -0,61 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045910 -0,60 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026332 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066455 -0,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

