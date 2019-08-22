En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015447 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010359 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028393 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015449 -0,78 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022040 -0,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053606 -0,67 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105887 -0,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112717 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050225 -0,62 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024571 -0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

