En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030310 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050411 -0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035899 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106868 -0,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059022 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072711 -0,34 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074180 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012322 -0,12 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033162 -0,10 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,017361 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

