En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,05 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020602 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061927 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032184 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018970 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

