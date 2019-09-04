En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030802 -1,69 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035891 -1,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012328 -0,54 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020828 -0,44 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037114 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045229 -0,44 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062213 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073465 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064859 -0,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

