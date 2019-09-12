En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,34 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012305 -0,57 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034247 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061566 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029078 -0,27 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028403 -0,27 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028646 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094310 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029806 -0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017978 -0,26 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031877 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

