FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021093 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029245 -0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058306 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040416 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021649 -0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,009979 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019497 -0,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060498 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109508 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027071 -0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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