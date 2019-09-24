En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057261 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021578 -0,33 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042047 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016672 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013020 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026994 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024162 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035280 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029168 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021129 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

