En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,50 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028547 -1,70 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030903 -1,59 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027095 -1,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017906 -1,19 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029729 -1,19 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030686 -1,19 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029428 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029701 -1,18 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028295 -1,18 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028758 -1,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

