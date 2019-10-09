En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059115 -1,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029374 -1,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057907 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024575 -1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 -1,02 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079136 -0,98 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106367 -0,98 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016927 -0,97 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011346 -0,95 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092791 -0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

