En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 5,55 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072947 -5,72 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098250 -5,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054487 -5,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063797 -5,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063144 -5,37 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018091 -5,34 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085830 -5,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111665 -5,11 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099066 -5,10 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112165 -5,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

