En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010260 -1,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034741 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012663 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015445 -0,54 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,067864 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038054 -0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017029 -0,50 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021268 -0,46 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064700 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068065 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

