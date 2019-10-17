En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068315-1,22Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017524-1,22Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018168-1,21Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012742-1,19Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,105025-1,16Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,024434-1,15Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,027233-1,14MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,015886-1,08Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,015370-1,07Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,041133-1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

