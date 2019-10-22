En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,33 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,20 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,18 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018841 -1,33 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088892 -1,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025255 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021120 -1,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108544 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034484 -1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028117 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052547 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023684 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070692 -1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

