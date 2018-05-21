En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,67 ile "İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 0,63 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022706 -0,84 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,359098 -0,67 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021165 -0,63 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028163 -0,55 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015697 -0,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 52,967480 -0,49 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013142 -0,48 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028664 -0,40 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,412347 -0,39 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032874 -0,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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