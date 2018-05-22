En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon”, yüzde 1,11 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" ve yüzde 0,79 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052621 -1,59 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,315460 -1,11 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019278 -0,79 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,864211 -0,74 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013941 -0,67 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,820052 -0,65 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,659056 -0,57 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028512 -0,53 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044119 -0,53 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030178 -0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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