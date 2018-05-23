En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon”, yüzde 0,52 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" ve yüzde 0,44 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052126 -0,94 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308665 -0,52 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043669 -0,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,012251 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015652 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022558 -0,23 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013108 -0,23 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512171 -0,23 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070374 -0,14 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102241 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

