En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon”, yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,98 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050898 -2,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042737 -2,13 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482157 -1,98 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028673 -1,91 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,068819 -1,77 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958521 -1,66 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043401 -1,66 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035279 -1,61 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019011 -1,59 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,154425 -1,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

