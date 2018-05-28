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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,28 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023790 -3,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038102 -3,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066131 -3,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 -3,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029957 -3,11 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015299 -2,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 -2,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 -2,88 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,526870 -2,81 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046776 -2,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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