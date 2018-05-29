En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,36 ile "İş Portföy Altın Fonu”, yüzde 3,31 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,27 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Altın Fonu 0,022004 -3,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028211 -3,31 HSBC Portföy Altın Fonu 1,735562 -3,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036969 -3,26 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013959 -3,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,045810 -3,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,048012 -3,24 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016810 -3,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016771 -3,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,592274 -3,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

