En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,86 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,81 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035964 -2,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,932168 -1,86 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020415 -1,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063361 -1,64 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053233 -1,56 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,816947 -1,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106012 -1,52 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,444352 -1,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118066 -1,30 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,548492 -1,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

