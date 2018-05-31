En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Altın Fonu" ve "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,765943 -2,69 Ak Portföy Altın Fonu 0,044744 -2,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013635 -2,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026275 -2,66 HSBC Portföy Altın Fonu 1,695569 -2,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027554 -2,65 İş Portföy Altın Fonu 0,021497 -2,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016427 -2,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,046922 -2,62 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016391 -2,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

