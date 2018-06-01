En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,30 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 5,95 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,94 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035320 -7,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062199 -5,95 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014391 -5,94 Finans Portföy Gümüş BYF 16,032053 -5,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062335 -5,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,824239 -5,58 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,762176 -5,47 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 439,700868 -5,27 Finans Portföy Altın BYF 17,296170 -5,26 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022547 -5,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

