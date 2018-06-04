En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,23 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 3,20 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,98 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,397043 -3,23 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048724 -3,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096769 -2,98 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,570865 -1,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258841 -1,80 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109989 -1,80 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057915 -1,77 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,693341 -1,71 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,188566 -1,67 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041621 -1,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

