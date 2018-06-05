En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,36 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169794 -1,40 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028898 -1,36 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039220 -1,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,399990 -1,02 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014132 -0,79 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564412 -0,79 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,874682 -0,73 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,061281 -0,72 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179055 -0,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 254,322783 -0,51(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

