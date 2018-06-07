En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,00 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,415168 -2,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,852693 -2,00 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031922 -1,90 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223062 -1,85 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033712 -1,61 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042619 -1,56 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,912221 -1,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107627 -1,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897720 -1,48 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038077 -1,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

