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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,44 ile "Garanti Portföy Yab. (Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,44 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F”, yüzde 2,25 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,21 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020611 -2,44 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,162929 -2,25 Finans Portföy Altın BYF 16,946821 -2,21 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 433,025152 -2,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,847248 -2,18 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023374 -2,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030023 -2,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051780 -1,76 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019267 -1,55 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,779789 -1,52(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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