En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu”, yüzde 0,70 ile "İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,52 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027228 -0,79 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028035 -0,70 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,490097 -0,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 251,113954 -0,49 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103909 -0,46 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,353352 -0,45 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,064164 -0,40 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029117 -0,38 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,383139 -0,33 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,359638 -0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

