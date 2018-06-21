En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,73 ile "İş Portföy Resan Değ. Özel Fon”, yüzde 0,63 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 0,53 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,408805 -0,73 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018371 -0,63 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,020770 -0,53 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019419 -0,48 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102995 -0,41 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,228435 -0,40 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,381193 -0,25 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031117 -0,23 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,394160 -0,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,618651 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

