En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,19 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,66 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,57 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026993 -3,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161867 -2,66 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037497 -2,57 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,380384 -2,54 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058766 -2,04 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013653 -1,71 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 172,602726 -1,68 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173981 -1,61 Finans Portföy Altın BYF 17,050510 -1,50 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,905874 -1,45(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

