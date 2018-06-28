En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,49 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021965 -2,95 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019367 -2,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029120 -2,29 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050930 -2,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,148839 -2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062996 -1,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027721 -1,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019093 -1,14 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 170,654608 -1,13 Finans Portföy Altın BYF 16,868682 -1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

