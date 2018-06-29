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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,14 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,14 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon”, yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,255933 -5,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035005 -2,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981609 -2,15 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030115 -1,88 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,837053 -1,69 Finans Portföy Gümüş BYF 15,680932 -1,62 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062499 -1,61 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062246 -1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027220 -1,18 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013536 -1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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