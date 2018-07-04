En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,825394 -1,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093098 -1,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046998 -1,42 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162099 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027147 -1,18 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,465304 -1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,420817 -1,17 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,238439 -1,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381938 -1,04 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 243,297500 -0,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

