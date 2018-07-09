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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,61 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,10 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,99 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019884 -1,61 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,020597 -1,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027226 -0,99 HSBC Portföy Altın Fonu 1,680282 -0,99 Deniz Port. Altın Fonu 0,024030 -0,99 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016266 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,046480 -0,98 İş Portföy Altın Fonu 0,021273 -0,97 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016238 -0,96 Ak Portföy Altın Fonu 0,044304 -0,96(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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