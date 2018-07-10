En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,45 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu”, yüzde 1,39 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,36 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,513641 -1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016349 -1,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045444 -1,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,578782 -1,28 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029133 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038342 -1,10 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031428 -1,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,526022 -1,07 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,553048 -1,05 Ak Portföy Altın Fonu 0,043861 -1,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

