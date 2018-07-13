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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,57 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,57 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)”, yüzde 2,45 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,05 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017275 -2,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,794754 -2,45 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,846655 -2,05 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,936984 -2,01 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018036 -2,00 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116704 -1,99 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020410 -1,99 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026036 -1,98 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,306648 -1,97 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014372 -1,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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