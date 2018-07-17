En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,32 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 2,94 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,586612 -3,32 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039709 -2,94 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079806 -2,67 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014482 -1,75 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,359914 -1,42 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,920968 -1,33 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305586 -1,13 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,177454 -1,11 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,122273 -1,05 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050785 -1,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

