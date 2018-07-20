FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,05 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -0,94 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -0,92 Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159224 -0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026693 -0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037442 -0,67 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013578 -0,67 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378110 -0,60 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172145 -0,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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