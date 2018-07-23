En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,87 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018259 -0,87 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066396 -0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,209147 -0,79 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045908 -0,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054944 -0,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037246 -0,71 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031312 -0,56 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 464,850132 -0,53 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031785 -0,52 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048036 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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