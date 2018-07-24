En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,94 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 1,59 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,53 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,998500 -1,94 Finans Portföy Gümüş BYF 15,614173 -1,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020316 -1,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065059 -1,39 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019311 -1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045295 -1,34 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,556560 -1,30 Finans Portföy Altın BYF 16,982056 -1,27 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 460,085969 -1,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047563 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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