En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,74 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BF”, yüzde 5,45 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,634861 -5,74 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039847 -5,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079818 -5,43 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146635 -4,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344648 -4,32 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,371312 -4,25 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,231917 -4,07 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100319 -3,99 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,154788 -3,75 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052192 -3,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

