En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,04 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,50 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026357 -3,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157792 -2,52 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037180 -2,50 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,374596 -2,40 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013485 -1,92 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058539 -1,75 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171342 -1,47 Finans Portföy Gümüş BYF 16,026407 -1,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541928 -1,19 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,527719 -1,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

