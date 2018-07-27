En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,424838 -2,83 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024008 -1,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031721 -1,59 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,196333 -1,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020981 -1,36 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,131401 -1,35 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041746 -1,26 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,225024 -1,26 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021868 -1,25 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046107 -1,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekmeğe gelen zamla ilgili son dakika gelişme!
Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum