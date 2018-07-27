En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,424838 -2,83 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024008 -1,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031721 -1,59 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,196333 -1,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020981 -1,36 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,131401 -1,35 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041746 -1,26 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,225024 -1,26 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021868 -1,25 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046107 -1,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

