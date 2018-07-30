En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026289 -0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157451 -0,96 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031429 -0,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,373830 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,019412 -0,67 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171247 -0,67 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037206 -0,65 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058428 -0,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541230 -0,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055330 -0,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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