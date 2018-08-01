En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,88 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,75 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,68 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025964 -0,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,155656 -0,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,370165 -0,68 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 235,743407 -0,63 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036928 -0,51 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170168 -0,50 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,538069 -0,49 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058016 -0,46 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032209 -0,26 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013451 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

