En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,63 ile "Ziraat Portföy İki. Değ. Fon", yüzde 3,17 ile "Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,364434 -4,63 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 224,302523 -3,17 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,201759 -2,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020721 -1,07 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014803 -0,94 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039166 -0,94 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,021449 -0,88 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,391287 -0,75 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018073 -0,72 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084615 -0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

