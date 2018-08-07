En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,37 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,31 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335269 -2,46 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,555810 -2,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080921 -2,31 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,802666 -2,26 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040516 -2,24 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017112 -2,05 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038214 -1,96 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052945 -1,91 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168456 -1,89 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028227 -1,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

